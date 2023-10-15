برلماني: لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أعلن من قبل عن الخط الأحمر سرت الجفرة في ليبيا وبعده كان هناك صفر أحداث ولم يتقدم أحد صوب الحدود مع مصر، مضيفًا «كلمة الخط الأحمر مع الرئيس السيسي يعني تنفيذ مش كلام».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا نعيش مرحلة شديدة الاضطراب ومحظوظين بالقوي الأمين الخائف على بلده وقوي في نفس الوقت، في إشارة منه للرئيس السيسي.

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر كلمة السر في المعادلة الصعبة ودورها الإقليمي وقوتها الناعمة وعلاقاتها القوية والممتدة عالميا هي بوابة الحل للأزمة الفلسطينية.

وأردف أن القضية الفلسطينية تحولت من حرب إلى قتل المدنيين واستهدافهم والرغبة في تهجيرهم، لافتا إلى أن الرد في الحرب يكون على من يقاتلك وليس النساء والأطفال ولكن هناك استغلال لهذه الحرب لتمرير أهداف خبيثة.

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لن يمر على أي طفل تحويل مسار القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لافتا إلى أن دول الجوار يقظة، مردفًا «لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين».

