بيان مشترك للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي: أي عملية عسكرية برية قد تفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة

طالبت جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة، وبجهد دولي متضافر من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الأساسية لـ 2.2 مليون فلسطيني، وحذرتا من أن عملية برية إسرائيلية قد قد تُفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من الأمانة العامة لجامعة الدول ومفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك بعد استقبال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، بمقر الجامعة العربية اليوم.

وعبرت المنظمتان الإقليميتان عن انزعاجهما العميق حيال الأوامر الصادرة لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة منازلهم، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وعليه، طالبت المنظمتان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم قبل فوات الأوان لوقف كارثة تحدث أمام أعيننا.

وشددت المنظمتان على الحاجة الماسة لتجنب التصعيد، مع التأكيد على أن عملية برية إسرائيلية ستنطوي من دون شك على عدد كبير من الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي قد يُفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

وطالبت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي بالتمسك بالمبادئ المشتركة للإنسانية والعدالة، مؤكدين على ضرورة العمل بشكل جماعي وفوري من أجل الحيلولة دون اعتداء ممتد ضد الفلسطينيين.

وفي ضوء الأزمة الإنسانية التي تزداد حدة على نحو متسارع في غزة، حيث يفتقر السكان لمياه الشرب والكهرباء ويُشارف القطاع الصحي على الانهيار، فإن المنظمتين شددتا على الحاجة الماسة لفتح ممر إنساني لتوفير المساعدات الأساسية للسكان وإغاثة الجرحى، مع تأكيدهما أنه لا يمكن القبول بالعقاب الجماعي.

وأكدت كل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي أن الحل السياسي على أساس رؤية الدولتين يظل في نهاية المطاف الضامن الوحيد للأمن والسلام لجميع شعوب ودول المنطقة.