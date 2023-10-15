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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُستشفى إسرائيلي: وصول 8 إصابات 4 منها خطيرة جراء صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على "نهاريا"

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أفاد مُستشفى "نهاريا" في شمال إسرائيل، اليوم الأحد، بوصول ثماني إصابات إليه، أربع منها في حالة خطيرة، جراء صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة "نهاريا" وراس الناقورة. 
جاء ذلك حسب بيان رسمي صادر عن المُستشفى أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية. 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 30 صاروخًا أطلقت من لبنان نحو الجليل قبل قليل، وجرى توجيه سكان المستوطنات التي تبعد مسافة 9 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، بالدخول إلى الملاجئ فورا. 

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