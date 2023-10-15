المغرب وفلسطين يبحثان هاتفيا الجهود المشتركة لوقف الصراع في الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة هاتفيا اليوم الأحد مع أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجهود المشتركة لوقف الصراع.

‏وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أنه خلال المباحثات تم التطرق إلى ضرورة بذل جهد مشترك لوقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة وجود مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإحلال السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين، تأتي وفق تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

في سياق آخر، أكد المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح اليوم /الأحد/ أنه لن يغادر غزة رغم الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في المدينة.

وقال أبو مصبح - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن إمدادات الوقود والأدوية قاربت على النفاد"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الطبي في غزة يكفي لـ 3 أو 4 أيام فقط.

وأضاف المتحدث أن كل الإصابات في غزة حرجة بسبب نفاد المستلزمات الطبية، موضحا أن نقل المصابين من مستشفى القدس إلى مجمع الشفاء صعب جدا، وقال إن "نحو 2000 فلسطيني لجأوا إلى مقرنا في غزة".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات.

وكانت الجمعية قد أعلنت في بيان أمس، أنها تلقت أمرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة.