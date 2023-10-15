مبادرة مجلس الوزراء| 30% انخفاض في أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم

انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم في عدد من الفروع، وما تزال مستمرة في ضم عدد كبير من المحال للمبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بخفض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي يتم متابعتها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية في اجتماع موسع يعقده أسبوعيً.

كما إنّ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية انطلقت أمس السبت في عدة سلاسل ومحال ومعارض على أرض المحافظة، أبرزها فروع إحدى السلاسل التجارية، ومحال تجارية سيتم إعداد قائمة بها وإعلانها، ومعرض حي الحادقة، ويجرى تجهيز معرض شارع أحمد شوقي، وحي المبيضة، ومعرض «كلنا واحد» أسفل الكوبري العلوي.

وتشمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بعض السلع الأساسية، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والفول، والألبان، والعدس، والجبن، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، إضافة إلى لحوم، ودواجن، والبيض بنسبة تخفيض بلغت 15%.