"آداب القناة" تنظم لقاء تعريفيا لطلابها الجدد

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية لقاء تعريفيا لطلابها الجدد، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء التعريفي - أكد " السعدني " أن مصر تتقدم بشبابها الواعد المحب لوطنه والداعم لجميع مقدراته، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب علي المشاركة بها، وذلك إيماناً بأهميتها ودورها الفعال فى رفع مستوى الوعى لدى الطلاب، وذلك لدفعهم وتشجيعهم نحو المساهمة الفعالة فى خطة التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عادل السعدني أنه تم خلال اللقاء فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول كيفية التحاقهم ومشاركتهم فى أنشطة طلاب من أجل مصر، إلى جانب مناقشة مقترحاتهم وأفكارهم عن تنفيذ بعض الأنشطة الطلابية.

كما تم تقديم عروض لبعض المواهب الطلابية في مجالات إلقاء الشعر والغناء والإنشاد الديني .