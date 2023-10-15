أحدث برنامج لمقاومة "إيدز النخيل" ضمن فعاليات مهرجان التمور بالوادي الجديد.. صور

عرضت محطة البحوث الإقليمية الزراعية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أحدث برنامج علاجي لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميا بـ" إيدز النخيل" على هامش مهرجان التمور الثالث بالمحافظة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ64.

قال الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، إنه خلال المهرجان جرى عرض أحدث منتجات لمقاومة آفات وأمراض النخيل لما يشكله من محصول استراتيجي والدخل الرئيسي لمزارع الوادي الجديد كما جرى عرض أحدث منتجات معهد وقاية النبات الخاصة بمكافحة الإصابة ووقاية النباتات من خلال طرق المكافحة الحيوية " البيولوجية" صديقة البيئة.

وأكد صلاح، أنه جرى من خلال باكية العرض الخاصة بالمعهد عرض منتجات مكافحة حديثة لمقاومة ومكافحة أهم الآفات التي تصيب نخيل البلح وهي "حرشفية الأجنحة"، وذلك في إطار مساعي وجهود محطة البحوث الزراعية في تنفيذ قرار الوزارة والمحافظة عام 1995 بجعل الوادي الجديد منطقة خالية من المبيدات الكيماوية أو الحشرية الضارة والاعتماد فقط على المقاومة الحيوية الطبيعية.

ولفت إلى عرض أدوات وبدل الوقاية للمزارع خلال اعمال المقاومة والرش لمكافحة النخيل حفاظا على صحة المزارع نفسه والوقاية من الأمراض التي دق تنجم عن استخدام مواد المكافحة.

كان قد نظمت محافظة الوادي الجديد أمس السبت مهرجان التمور الثالث ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ64 وذلك لمدة يومين.

حضر المهرجان كل من السفير أبو بكر صار وزير الحج في دولة السنغال، و 7 محافظين حاليين هم محافظو محافظات ( مطروح – الفيوم – المنوفية – أسيوط – أسوان- كفر الشيخ – الغربية) والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عبد الحميد بدوي، عضو رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورجال أعمال ومستثمرين.

IMG20231015142425

IMG20231015142430

IMG20231015142430_01

IMG20231015142452

بدلة الوقاية من الميبدات الزراعية

تفاصيل خطة المقاومة الحيوية لآفات النخيل

جناح محطة البحوث الزراعية بمهرجان التمور اللث

جناح مشاركة محطة البحوث الزراعية بملتقى التمور الثالث

دكتور صلاح جميل مدير محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد

مشاركة محطة البحوث الزراعية بمهرجان التمور الثالث