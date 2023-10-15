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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث مروري شبرا بنها الحر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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حرص عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أثناء مروره اليوم، بطريق شبرا بنها الحر، ومشاهدة حادث اصطدام سيارة نص نقل بأخرى ميكروباص، على الاطمئنان بنفسه على حالة جميع الركاب، وعلى الفور استدعى الإسعاف للمصابين، وعددهم 2، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحى، مُكلفاً الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعمل اللازم للمصابين.

كما كلفَّ "المحافظ" بمتابعة الحادث ورفع السيارات من الطريق لعدم إعاقة حركة السير، مع التحفظ على مُقتنيات المصابين لحين تسليمها إليهم وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ القليوبية

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اصطدام سيارة حادث اصطدام سيارة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية طريق شبرا بنها الحر
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