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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انضمام كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب الشباب

كامرون
كامرون
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انضم كامرون اسماعيل لاعب فريق الشباب بأرسنال الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا بالإسماعيلية ويستمر حتى الجمعة المقبل.

وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على استقبال اللاعب بفندق الاقامة، وعقد جلسة ترحيب به شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه ، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبدالعزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة .

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالاسماعيلية ، وحرص وائل رياض المدير الفني للمنتخب على متابعة مباراة بتروجت وحرس الحدود بدوري الجمهورية لمواليد 2005 ، بينما شاهد علاء عبده المدرب العام للمنتخب مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن خطة متابعة جميع العناصر في هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل .

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كامرون صفوف منتخب الشباب
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