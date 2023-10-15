السفير الفلسطيني بالقاهرة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 2384 شهيدا برصاص الاحتلال

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، نرغب في فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضمان وصول المواد الغذائية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن عدد الشهداء ارتفع إلى ٢٣٨٤ شهيدا بيد القاتل المجرم إسرائيل.

وأوضح اللوح، أن حكام العرب قالوا كل ما لديهم لكي لا نصل الى هذه المرحلة الخطيرة والكارثة التي تقوم بها إسرائيل.

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.