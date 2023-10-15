"النمر" يتابع التشطيبات النهائية لمجمع المواقف النموذجي بأشمون

تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي تم إنشاءة علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 98%، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر إلى أنه تمت الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

وأكد النمر، أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .