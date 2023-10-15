تداول 8 آلاف طن و465 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 465 شاحنة و41 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 189 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 276 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و188شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 835 راكبا.

