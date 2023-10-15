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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب فيومي صعقا بالكهرباء خلال عمله بالجيزة

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
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 لقي عامل في العقد الثاني من العمر، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، وذلك أثناء عمله في أحد الشقق السكنية  بدائرة مركز شرطة الهرم، حيث لامست يده سلك عار فصعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وإنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الهرم ، يفيد مصرع فني كهرباء يدعي يوسف عمر بحراوي (22 سنة) ومقيم بقرية دار السلام بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد الوحدات السكنية بحي الهرم  المركز.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الهرم، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، وتقرير مفتش الصحة، أنّ الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء، مما تسبب في توقف عضلة القلب، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم.

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مصرع شاب فيومي صعق بالكهرباء صعق شاب بالكهرباء خلال عمله الفيوم
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