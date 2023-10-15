تضامنا مع الفلسطينيين.. "طلاب من أجل مصر" تشارك في حملة عين شمس للتبرع بالدم

شاركت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس في حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بكلية طب عين شمس للتبرع بالدم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

جدير بالذكر، أن حملة التبرع بالدم بجامعة عين شمس بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى الخميس القادم ويشارك بها طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والإداريين، وذلك كنوع من التضامن الإنساني مع أهالي قطاع غزة، وتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.