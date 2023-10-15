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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة تاجر في مشاجرة بالأسلحة النارية أمام معرض سيارات شهير بمنطقة الشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب تاجر سيارات فى مشاجرة بالاسلحة النارية، أمام معرض سيارات شهير بمنطقة الشيخ زايد.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية أمام معرض شهير في الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود «و. ع»- 39 سنة- تاجر سيارات مصاب بطلق ناري بالقدم اليمني، وتوصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة أمام المعرض بين المصاب وملاك المعرض بسبب خلافات في المعاملات التجارية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها احد انصار الطرف الثاني عليه بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابته.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وجاري تفريغ الكاميرات للتوصل إلى حقيقة الواقعة وظروفها وملابسات، وتحديد وضبط مرتكبها والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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