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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غنوة الموجي: «لم نستقر على الفنان الذي سيجسد شخصية الموجي في المسلسل»

الموسيقار محمد الوجي
الموسيقار محمد الوجي
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تحدثت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، عن إعداد مسلسل يتناول قصة حياة الموسيقار محمد الموجي، قائلة إنها عاصرت حياة والدها ومدركة لكل تفاصيلها وجوانبها، متابعة: «وقت إذاعة مسلسل العندليب، كان مفيد عاشور مجسد شخصيته، وجاء إلى منزلنا لكي يعرف كيف كان يجلس ويلبس وحركاته اللازمة له وطريقة كلامه وغيرهم من تفاصيل، وكل تلك الأمور سوف تحدث من خلال المسلسل الخاص بوالدها».

وأضافت «الموجي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» ، اليوم الاحد، والمذاع عبر القناة الأولى، أنه لم يتم الاستقرار المبدئي على الفنان الذي سيجسد شخصية الموسيقار محمد الموجي، كون شخصيته كانت مميزة ولا بد من فنان يستطيع الغناء وقريب من الشكل إلى حد ما.

وتابعت: «المثل الأعلى لوالدي محمد الموجي هو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، لذلك حب الغناء من خلاله وقدم أغانيه كلها منذ صغره، لذلك تربى على أعمال محمد عبدالوهاب، ومن هنا اقترح عليه أصدقائه بالذهاب للقاهرة من أجل الغناء».

 

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