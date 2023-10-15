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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد المحطات للتأكد من انتظام العمل ووصول الخدمة للمواطنين

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب فى جولة بعد منتصف الليل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بالمدمر ومحطة مياه العتامنة بمركز طما ومحطة مياه المراغة جهينة المرشحة السطحية بمركز المراغة وذلك للتاكد من انتظام التشغيل ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتشغيل المحطات 24 ساعة وتطبيق جميع انواع الصيانات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع الاعطال لضمان تحقيق رضا العاملين.
ومن الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس محمود ابو الوفا رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع شمال والمهندس بهاء محمد عمران رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع شمال.

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