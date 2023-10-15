رئيس مياه سوهاج يتفقد المحطات للتأكد من انتظام العمل ووصول الخدمة للمواطنين

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اللواء علاء مقلد في حوار لـ"البوابة نيوز": الزمالك عنده فلوس والاستقالة الجماعية تُحسب للمجلس السابق.. صعبان عليَا أسيب النادي لأنه في دمي وأنقذت أرض أكتوبر