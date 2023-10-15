بدء طرح شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز في 5 مدن جديدة.. اليوم

حددت وزارة الإسكان مقدمات حجز شقق الطرح الجديد سكن مصر وجنة والإسكان المتميز وفقًا لآلية الحجز الفوري، الذي يبدأ اليوم الأحد 15 أكتوبر، وحتى 14 نوفمبر المقبل.

وجاء مقدم الحجز على النحو التالي:

- شقق الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

- شقق سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

- شقق جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:

- مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

- المنصورة الجديدة 288 شقة.

- مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

- غرب قنا 144 شقة.

- ملوي الجديدة 148 شقة.

ومن المقرر أن تتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 /10 /2023، وفي حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

شروط التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

- فى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

- يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.