اليوم.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وأمطار والعظمى 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد؛ إذ يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

كما يشهد اليوم الأحد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء تمتد خفيفة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجة البحرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع، أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 23 درجة .