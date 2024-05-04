استمرار أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق فاقوس- أبو شلبي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تُساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمُنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفه مديرية الطرق والنقل ، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء ، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من رفع الطبقه الاسفلتية القديمة وتسويتها ووضع السن علي المسافة المتبقية من المرحلة الأولى بالطريق علي مسافه 300 متر أمام الكتلة السكنية تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة ، وكذلك الإنتهاء من وضع طبقات الاسفلت بالمرحلة الثانية بطول 5800 متر بخلاف 200 متر جاري العمل بهم حيث تم الانتهاء من عمل الطبان علي جانبي الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه.

أكد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بتطبيق المواصفات القياسية في العمل مع تركيب بلاط الانترلوك علي الارصفه وبناء احواض للزهور وزراعتها ضمن خطه التشجير الجارية لاضفاء منظر جمالي وحضاري يتماشي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق.

كما كلف المحافظ رئيس مركز فاقوس بسرعة الانتهاء من تركيب الأغطية الخاصة بغرف الصرف الصحي بطول الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات

حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.