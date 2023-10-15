صحيفة سعودية: مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة تستوجب عاجلا رفع الحصار وإجلاء المصابين

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 09:15 ص

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة من قتل وتدمير، تستوجب عاجلا رفع الحصار وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (موقف واضح) - أن هذا هو ما شددت عليه المملكة العربية السعودية، وضرورة التحرك الدولي الفاعل بالدفع بعملية السلام، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.. مشيرة إلى أنه دون ذلك سيفاقم هذا التصعيد من عمق الأزمة الحالية، ويزيد المعاناة في تلك المنطقة بالغة الأهمية للاستقرار المنشود إقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أنه تجسيدا لموقف السعودية الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من تصعيد خطير يحصي الأبرياء المدنيين ويهدد وجودهم على أرضهم، جاء تأكيد المملكة الواضح والقوي، برفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك.

وأضافت الصحيفة "لقد جددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لا سيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة".