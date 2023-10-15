روسيا تسقط 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 09:13 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت ليلا 27 طائرة مسيرة أوكرانية، 18 منها كانت فوق مقاطعة كورسك و2 فوق مقاطعة بيلجورود.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم الليلة الماضية صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان "إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 27 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة بيلجورود".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.