جمال علام: مباراة الجزائر تحدٍ كبير للفراعنة

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الهدف من معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا الإمارات، هو خوض مواجهة منتخبات قوية، موضحًا أن مباراة الجزائر مع منتخب بلاده تحدِِ كبير لمنتخب مصر.

وتابع «علام»، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس"، مع"ننافس على اتجاهين الأول هو الفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة وهو حلم مشروع وإنجاز اعتادت مصر على تحقيقه".

شارك في تدريب منتخب مصر أمس الـ٢٥ لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.