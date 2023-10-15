اليوم.. المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد تدريبه الختامي استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب الجزائر مساء غد الإثنين، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر والجزائر الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات.

ويشارك في التدريب الأخير للفراعنة ٢٥ لاعبًا كل من تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.