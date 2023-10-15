رفع 244 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين بالدقي

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقي ومباحث المرافق حملة مكبرة استهدفت عدد من الشوارع منها: "شارع السودان وشارع جدة وشارع محي الدين أبو العز وميدان المساحة بالدقي"، تم رفع كافة الإشغالات التي بلغت 244 إشغالا للطريق العام وتحرير محاضر للمخالفين.

وكما قام رئيس الحي برفع كافة الحواجز التي تشغل الطريق العام مع تحرير محاضر للمخالفين كما تم رفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقررة لهم، وأثناء سير الحملة تم رصد أعمال مخالفة الرسومات الهندسية لنادي صحي تحت التجهيز بميدان المساحة دون التصرح بأعمال التعديل وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة وفقًا للقانون كما تم رفع إشغالات الكافيهات في خط سير.

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرار المخالفات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.