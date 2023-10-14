فرنسا تنظم رحلات جوية جديدة بين باريس وتل أبيب

أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أنه يتم تنظيم العديد من الرحلات الجوية الخاصة للسماح للفرنسيين الذين لم يتمكنوا من العثور على المقاعد المتاحة على الرحلات التجارية التي لا تزال مفتوحة في تل أبيب، بالعودة إلى الأراضي الوطنية. وعلى ضوء ذلك تم تنظيم أربع رحلات في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر، لنقل ما يقارب 1200 مسافر فرنسي وفرنسية.

ومن المقرر إجراء ثلاث رحلات خاصة غدا الأحد 15 أكتوبر. وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية بأنه سيكون للأشخاص الضعفاء (القصر غير المصحوبين والنساء الحوامل على وجه الخصوص)، أو ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من حالة طبية تمثل حالة طوارئ معينة، الأولوية في الرحلات الجوية المنظمة الخاصة.

هذا وتعمل وزارة الخارجية مع الخطوط الجوية الفرنسية لاستئناف الرحلات التجارية في أقرب وقت ممكن. وقد وضعت الخارجية جميع المعلومات حول الجداول الزمنية وإجراءات التسجيل لهذه الرحلات لتصبح متاحة على الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في إسرائيل.