وديًا.. الكعبي ينقذ منتخب المغرب من الخسارة أمام كوت ديفوار

تعادل منتخب المغرب، مساء اليوم السبت، مع كوت ديفوار بهدف لمثله، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتحتضن كوت ديفوار، فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في العام المقبل خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت منتخبي المغرب وكوت ديفوار بنتيجة 1-1، في أولى تجارب أسود الأطلس في فرة التوقف الدولي الحالية.

افتتح التسجيل، المهاجم الإيفواري سباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة 45+3.

واستمرت هذه النتيجة حتى الدقيقة 77، حينما حل أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بديلًا لزميله يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني، لينقذ الكعبي المنتخب المغربي من الهزيمة، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 81 بعد استغلاله خطأ حارس مرمى منتخب كوت ديفوار في منطقة الجزاء.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، رفقة منتخبات، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، وتنزانيا، فيما يقع منتخب كوت ديفوار، بالمجموعة الأولى مع نيجيريا، غينيا الإستوائية، وغينيا بيساو.