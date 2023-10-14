حصلية شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة تتجاوز 400 شهيد

ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، أن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة بلغت ما يزيد عن 400 شهيد، بينما أصيب حوالي 1500 آخرون في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازل وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الثامن للعدوان.

وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، مما أدي إلي استشهاد ما يزيد عن 80 فلسطينيا، وإصابة حوالي 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد حوالي 260 فلسطينيا إثر غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

ولفتت إلى أن حوالي 40 فلسطينيا استشهدوا في مخيم جباليا بعد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 فلسطينيين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد حوالي 20 فلسطينيا بعد قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من البنايات السكنية.

وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي خسائر مادية كبيرة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما أدت إلي تدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.