تعليم القاهرة: بدء فعاليات مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي

أصدر أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تعليماته ببدء تنفيذ مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الإستراتيجية للتحول الرقمي ، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى ظل الاهتمام بالرقمنة في التعليم.

وجاء ذلك بهدف توعية الطلاب بالمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة على مدار تسع سنوات، شهدت فيها مصرنا الحبيبة إنجازات تنموية غير مسبوقة فى كافة القطاعات وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة .

وتابع "موسى"انه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسع الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استناداً إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين .

وفى ظل سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم حتى الآن إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى وذلك من خلال إطلاق( إستراتيجية التنمية المستدامة مصر .2030) والتي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل:

▪︎التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى

▪︎العدالة الاجتماعيةوالشفافية

▪︎كفاءة المؤسسات الحكومية

▪︎التنمية الاقتصادية

▪︎التنمية العمرانية

▪︎الطاقة

▪︎الثقافة

▪︎البيئة

▪︎السياسة الداخلية

▪︎الأمن القومي

▪︎السياسة الخارجية

▪︎الصحة.

ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة بتعريف أبنائنا الطلاب بهذه الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن في هذه الفترة وذلك لرفع روح الولاء والانتماء لدي الطلاب ، ولكي يفخر أبنائنا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم من خلال : -

● تدريب الطلبة لتنمية مهاراتهم التكنولوجية علي توظيف المناهج الدراسية وتحويلها الي مناهج رقمية بهدف معرفتهم للإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن بالفعل ولرفع روح الولاء والانتماء لديهم .

●تدريب الطلاب على توظيف الأدوات الرقمية الجديدة لتحويل معلوماتهم عن هذه الانجازات إلى اشكال و منتجات رقمية تفاعلية جديدة ممثلة في : -

(نماذج واقع افتراضي - واقع معزز - فيديوهات ثلاثية الأبعاد - بوسترات - ابحاث pdf محمله بأكواد -كتب الكترونية محملة بنماذج ثلاثية الابعاد )

فمثلا يمكن للطلاب صناعة "نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة "بشكل ثلاثي الأبعاد ويمكننا السير بين شوارعها والتحدث إلي الماره فيها .

●سيتم عمل مسابقة بين الادارات التعليمية والمدارس والطلاب لأختيار افضل الأعمال الرقمية والتكنولوجية والتى سينتج عنها تخريج علماء المستقبل .