تواصل حملات التبرع بالدم في البحيرة دعمًا لأشقائنا فى دولة فلسطين.. صور

واصلت حملات التبرع بالدم بمحافظة البحيرة، تحت إشراف الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، من أجل تعزيز الرصيد ببنوك دم المحافظة، ودعمًا لأشقائنا فى دولة فلسطين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيه كافة أشكال الدعم الإنساني.

وقد أثمرت الحملة عن تقدم عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول المتبرعين وفقًا لمعايير الجودة، حيث يأتي هذا استمرارًا لحملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة والعمل على توفير دم آمن وكاف لجميع المرضى، وتقديرًا من شعب البحيرة وإعلاء لقيم العمل الإنساني الخدمي ودعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أن إقبال مواطني المحافظة على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التي تشهدها فلسطين حالياً، والتي أدت إلي استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم، مشيداً بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى إنطلاقاً من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم، مقدماً الشكر للسادة القائمين على تنظيم تلك الحملات وجميع المتبرعين.