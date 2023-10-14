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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم في واقعة تبادل إطلاق النار بالصف

أرشيفية
أرشيفية
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أجلت محكمه الجنابات المنعقده لمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد 
السعيد، محاكمة متهم  مع آخرين، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين،  لجلسة 11 نوفمبر المقبل للمرافعات.

وتعود احداث الواقعه الي ان المتهم قام  بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

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تأجيل محاكمة متهم خلافات ثأرية الصف
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