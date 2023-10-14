برلماني: مصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني ورسائل السيسي حاسمة في رفض التصفية والتهجير

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، تاريخية للأمة العربية جميعها والعالم بأكمله، وبعثت رسائل واضحة أكدت على موقف مصر الثابت والمحوري من القضية الفلسطينية والقضايا العربية ورفض تصفيتها أو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم.

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إن القضية الفلسطينية تمر بلحظة تاريخية ومنعطف خطير ولابد من وقفة عربية وأممية قوية، ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا ما تمر به الأمة العربية من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفًا واحدًا والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة هذه المرة لا يتوقف عند حدود القطاع وهو ما قد يفجر المنطقة برمتها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أهمية إخراج المدنيين فى غزة خارج دائرة الانتقام والعدوان، مشيدًا بإعلان الرئيس استعداد مصر أن تقوم بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم السلام في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك هو الحل الوحيد لوقف العنف وجرائم الإحتلال الإسرائيلي.

واختتم أبو عايشة، أن مصر لن تتخلى عن دولة فلسطين وشعبها، ومصر حريصة على وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، ولم تتخل أبدا عن دورها الإقليمي بجانب كل دول الأشقاء العرب، مضيفا: مصر موقفها حاسم تجاه دعاوى التهجير واتصفية ولم تقبل ذلك أبدا والفلسطينيين باقون في أرضهم وفق ما أكده الرئيس السيسي.