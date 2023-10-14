بدء تطبيق المبادرة الحكومة للسلع في الإسكندرية بتخفيضات ل 25%

بدأت المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الغذائية في الإسكندرية، اليوم السبت وفقًا لقرار الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث شهدت الأسواق إقبالًا من قبل أهالي المحافظة علي السلع المخفضة حيث جاء التخفيض ما بين 20 إلى 25% في كافة المحال التجارية والسلاسل الكبيرة.

قال المهندس سمير سويلم رئيس شعبة الدواجن والأسماك واللحوم المجمدة، بالغرف التجارية المصرية بالإسكندرية، إن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار، طبقت في الإسكندرية وكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع التجار والغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، والوقوف بجوار المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، لافتًا إلى أن الساعات الأولي من التنفيذ شهدت الالتزام الكامل للتجار.

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك رقابة من الحكومة والغرف التجارية علي التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع التجار ملتزمون بما أقرته الحكومة واتفقت مع اتحاد الصناعات المصرية والكل يلتزم بكافة الأسعار التي أعلنتها الحكومة وفقا للمبادرة.

وأشار إلى أن تم تطبيق قرار تخفيض الاسعار اليوم ولا توجد نتائج رصدت بعد تطبيق هذا القرار اليوم، فهي مبادرة ومشاركة لتخفيف العبء علي المواطن المصري.

ولفت إلى أن هناك رقابة ومتابعة على مدار الـ24 ساعة لرصد أى نتائج للمبادرة، والتي يصل فيها نسبة التخفيض إلى 25% للسلع الأساسية والغذائية.

وأكد إن المبادرة تشمل جميع أنحاء الجمهورية، وتم التنبيه والتوجيه في كافة المحال التجارية في الإسكندرية والسلاسل الكبيرة أن تخفيضات تصل إلى 25%، لافتًا إلى أن هناك تخفيض للألبان والجبن يصل إلى 20%، وهناك تخيض لسعر كيس السكر يبلغ نحو 7 حنيهات في سعر الكيلو الواحد، علي أن يبلغ سعر الزيت بعد التخفيض وفقًا للنوع ما بين 35 إلى 38 جنيه سعر الزجاجة.