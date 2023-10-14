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السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم دميـاط" يعلن جدول البث المباشر للمنصة التعليمية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بدمياط
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدميـاط عن جدول منصة بث مباشر دمياط بدءًا من الاحد الموافق 15/10/2023 حتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023 وهي منصة مجانية تابعة لوزارة التربية والتعليم من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثالث الثانوي للمواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023- 2024 والتي يمكن لجميع الطلاب متابعتها من خلال الرابط التالي:

https://livestream.moe.gov.eg

#يوم_الثلاثاء الموافق 17/10/2023

الجغرافيا السياسية - الحلقة الثانية - الدرس التمهيدي - الصف الثالث الثانوي (الساعة التاسعة مساءًا)

الاستاذ/ عزيز ويصا (دمياط الثانوية العسكرية)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/JHFCn43

Unit 3 - The future of food (Secondary 2) (الساعة الثامنة مساءًا)

الاستاذة / ولاء سمير الصعيدي (اللغات الرسمية برأس البر)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/68DYCxD

Math (Primary 4) (الساعة الثامنة مساءًا)

الاستاذة /مي احمد الحلو (طيبة الرسمية المتميزة لغات)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/MFihMA1

#يوم_الأربعاء الموافق 18/10/2023

رياضيات - الدرس الاول - حساب مثلثات (الدوال المثلثية للزاوية الحادة) - الصف الثالث الاعدادي (الساعة التاسعة مساءًا)

الاستاذ/ محمد سعد إبراهيم (د/ محمود الشربيني)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/QIhsR1s

#يوم_الخميس الموافق 19/10/2023

لمفهوم الاول - التكيف والبقاء - الصف الرابع الابتدائي – علوم - (الساعة السابعة مساءًا)

الاستاذة/ سماح محمد قاسم (توجيه العلوم)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/ZOkbQlF

اللغة الفرنسية (كلمتين وبس) - مقدمة هامة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي (الساعة التاسعة مساءًا)

الاستاذ/ فكري عبد الله فكري (المتميزة لغاث ع ث)

لينك حضور الحصة https://2u.pw/Arz2s97

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التربية والتعليم الثالث الثانوي الجغرافيا السياسية الصف الثالث الاعدادي
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