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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش واستروكس وأسلحة بيضاء بالقاهرة

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش واستروكس واسلحة بيضاء.

تعود البداية عندما تم ضبط (سائقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت1,300 كيلو جرام– 3 سلاح أبيض).
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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