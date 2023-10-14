ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش واستروكس وأسلحة بيضاء بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش واستروكس واسلحة بيضاء.

تعود البداية عندما تم ضبط (سائقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت1,300 كيلو جرام– 3 سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.