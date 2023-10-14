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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: كلية الخدمة الاجتماعية تشارك بالملتقى الطلابي الإبداعي الـ 24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تشارك كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم بالملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين الذي يُعقد بجامعة صُحار- سلطنة عُمان خلال الفترة ١١-٢٠٢٣/١١/١٥م ببحث للطالبة أمنية خالد طلب بعنوان (آليات تعزيز الجامعات العربية للاقتصاد الأخضر، نحو رؤية استشرافة).

وتأتي مشاركة الطالبة تحت إشراف الدكتورة بسمة عبد اللطيف، والدكتورة حنان طنطاوي، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد الكلية، والدكتور يوسف عبدالحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
أكد الدكتور أحمد حسنى أن هذا البحث هو الوحيد الفائز باسم جامعة الفيوم ضمن 36 بحثًا علميًّا على مستوى الوطن العربي، حيث وصل البحث للتصفيات النهائية بالملتقى الطلابى.

وأشار أن هذا الملتقى يعد فرصة حقيقة للطلبة كي يطرحوا فيه ما يجول في خواطرهم من خلال تقديمهم لأبحاث متنوعة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية بل ويتعدى ذلك إلى بحوث تظهر فيها إبداعاتهم الأدبية والفنية.

وأوضح الدكتور يوسف عبد الحميد، أن هذه الملتقيات تعمل على تطوير مهارات الطلبة في البحث والكتابة ومنحهم فرصة الاطلاع على إنجازات الطلبة الآخرين من الجامعات العربية.

كما تسهم فى صقل شخصياتهم من حيث القدرة على العمل الفردي أو الجماعي، وكذلك التواصل مع الأخرين.

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جامعة ص حار سلطنة عمان جامعة الفيوم كلية الخدمة الاجتماعية الملتقى الطلابي الأبداعي الرابع والعشرين
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