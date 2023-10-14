جهاز الزمالك يذاكر سموحة بالفيديو قبل مواجهة الفريقين بالدوري

جهز الجهاز الإداري بالزمالك تقرير وتسجيلات لمباريات فريق سموحة السكندري الأخيرة وذلك لمنحها للمدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويبدأ أوسوريو من بعد غدا الإثنين في مشاهدة التسجيلات مع جهازه المعاون لتحديد نقاط قوة وضعف المنافس،ثم يعقد جلسات مع اللاعبين للحديث عن المنافس بشكل تفصيلي.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط.