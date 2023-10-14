إيران تعتزم جمع الوثائق المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية وطرحها على المحاكم الدولية

دعا حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، لوقف التصعيد في غزة ووقف جرائم إسرائيل بها.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الإيرانية في بيروت: نحن اقترحنا عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بأسرع وقت ممكن، إذ تم إخطار الأمين العام لمنظمة "oic"، للنظر بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف: "أحد الإجراءات التي كان من المقرر اتخاذها من الأمين العام للمنظمة هو تحديد ممثل ومندوب خاص للمنظمة لمتابعة القضايا الخاصة بفلسطين".

وأكد وزير خارجية إيران أنه من ضمن الإجراءات جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وإرسالها للأمانة العامة لمنظمة "oic" من أجل طرحها في المحاكم الدولية والوطنية للدول المختلفة.