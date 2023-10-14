«قصور الثقافة» تشارك في الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت 14 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

وتشارك هيئة قصور الثقافة بأحدث إصداراتها أيضا في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، المقامة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمعرض مستمر حتى 21 أكتوبر.

وتستمر مشاركة قصور الثقافة بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ويختتم اليوم السبت 14 أكتوبر.

تشهد قصور ثقافة المحافظات عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، إلى جانب الأنشطة المنفذة داخل مدارس المكفوفين وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.