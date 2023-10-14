مبعوث الصين للشرق الأوسط: نواصل تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين

عقد مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، اليوم السبت، اجتماعًا مع ممثلين لجامعة الدول العربية في العاصمة الصينية بكين؛ لمناقشة الأزمة في قطاع غزة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية.

وذكر بيان الوزارة الذي أوردته وكالة "رويترز"، أنّ المبعوث الصيني، تشاي جون، قال إنّ بكين تدعم لعب جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوًا دورًا مهمًا في "القضية الفلسطينية"، مُضيفًا أنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز بجدية إحساسه بضرورة العودة إلى الأساس الصحيح لحل الدولتين؛ لتحقيق التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل.