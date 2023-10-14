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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدكتور أحمد القرش نقيبًا للأطباء بالمنوفية

الدكتور أحمد القرش
الدكتور أحمد القرش
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، فوز الدكتور أحمد القرش بمنصب نقيب الأطباء، عقب حصوله على عدد أصوات 444 صوتا مقابل حصول الدكتور عبد البارى العجيزى أقرب المنافسين على عدد أصوات 339 صوتا.

وفاز بمقعد فوق السن الدكتور أحمد ولاش، الدكتور عباس العنانى، وتحت السن فاز بالمقعدين الدكتور محمد السنباوى، والدكتور محمد الشافعى.

وتنافس على منصب نقيب الأطباء 5 مرشحين فى التجديد النصفي للنقابة، وتنافس 6 مرشحين على مقعدين فوق السن، بالإضافة إلى 7 مرشحين على مقعدين تحت السن. 

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التجديد النصفي لنقابة الأطباء المنوفية محافظة المنوفية نقابة الأطباء نقيب الأطباء
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