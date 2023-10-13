صائد دبابات العدو في حرب أكتوبر يوضح فارقا بين سلاح الصاعقة والمظلات

قال البطل محمد المصري صائد الدبابات بحرب أكتوبر أنه خدم في قوات الصاعقة عند بداية دخوله القوات المسلحة ثم التحق بعد ذلك بسلاح المظلات.

وأشار خلال لقائه مع إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن سلاح الصاعقة يخاطب الجسم أما سلاح المظلات يخاطب العقل والذهن.



وكشف المصري صائد الدبابات عن سبب النصر قائلا: إن سبب النصر في حرب أكتوبر هو إنكار الذات مشيراً إلى أن قائده صلاح حواش استشهد يوم 8 أكتوبر.



كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.



كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب اكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".



وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".