مؤشرات أولية.. أسامة عبد الحي نقيبا للأطباء

كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية لاختيار النقيب العام رقم 19، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات عن اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام ونقباء الفرعيات.

وأكد مصدر داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام قد حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه الآخرين وأبرزهم الدكتور إيهاب الطاهر بنسبة 65% من الأصوات الصحيحة، دون الإعلان عن أرقام رسمية، لحين إعلانها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد يومين.



وأشار المصدر في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، إلى حسم كل من الأسماء الآتية الفوز بمعقد رئيس نقابة فرعية:

شيرين غالب نقيبا للقاهرة.

أحمد حسانين نقيبا للجيزة.

حمدي الجزار نقيبا للقليوبية.

محمد عثمان نقيبا للفيوم.

أحمد البلتاجي نقيباً دمياط.

عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.

أبو النجا الحجاجي نقيبا للأقصر.

علي توفيق نقيبا للدقهلية.

جميلة نصر نقيبا للإسماعيلية.

طارق خلف نقيبا للمنيا.

أحمد فوزي نقيبا لسوهاج.

بهاء توفيق نقيبا للغربية.

وسوف نوافيكم بباقي الأسماء.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أغلقت باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية في الخامسة مساء اليوم الجمعة، وبدء فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج، والفائز بمنصب النقيب العام.

وقال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء، إن الإقبال على المشاركة في عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

وأوضح عشوب، أن بعض اللجان شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الصباحية، وتم التعامل بشكل فوري مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى نسبة المشاركة الشبابية كانت ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.