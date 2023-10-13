سفينة النيل للشباب العربى تصل المحطة الثالثة بمحافظة المنيا

استقبلت محافظة المنيا اليوم الجمعة وفد سفينة الشباب العربى والتى وصلت إلى محافظة المنيا أمس وكان في الاستقبال الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب، الدكتورة سوسن فرغلى وأحمد مصطفى وكلاء المديرية ، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، الاستاذ مدحت موريس مدير إدارة الشباب ، الدكتور محمود جلال وإبراهيم كامل منسقى جولة الوفد بالمنيا.

زار شباب الوفود العربية من 13 دولة ( الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن) ، منطقة أثار بنى حسن الشروق وتونا الجبل ، وذلك ضمن فعاليات مشروع " سفينة النيل للشباب العربى " والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، وممثلى الإتحاد العربى للتطوع .

تضمنت فعاليات الزيارة لمنطقة مقابر بني حسن الاثرية،

وجولة حره بمدينة المنيا والمنيا الجديده ،كذلك الاحتفال بالعيد الوطني للصومال ،تقديم مسابقات وجوائز من قبل الوفد الصومالي ،تكريم من وزارة الشباب والرياضة والوفد الصومالي بمجموعة من دروع التكريم للسادة رؤساء الوفود ، والاحتفال بعيد ميلاد لاكثر من مشارك من جنسيات مختلفة ثم المغادرة.



على هامش الوزارة قام ممثلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بالإعلان عن مسابقة فنية كبرى عن أفضل صورة معبره تم التقاطها ، وأفضل تعليق على الصورة ، وهذه المسابقة متاحة لكل المشاركين الاشتراك فيها .

جدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع ، وممثل الامانة الفنية للمكتب التفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة ، وبدأت بزيارة اهرامات الجيزة ، ثم المرور بمحافظة بنى سويف والوصول للمحطة الثالثة بالمنيا

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