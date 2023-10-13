سمير فرج: لو بنحب بلدنا والريس لازم نشارك كلنا فى الانتخابات الرئاسية

طالب اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الشعب المصري، مساء اليوم الخميس، بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجه حديثه للحضور، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة بورسعيد بمسرح المركز الثقافي ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان،:"لو بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحب بلدنا لازم ننزل كلنا الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي نقول إن مصر عظيمة".

تطرقت الندوة التي حملت عنوان:"حرب أكتوبر من الانتصار إلى الانكسار" للحديث عن نكسة 67 وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، والدروس المستفادة من تلك الفترة.