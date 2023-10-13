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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سمير فرج: لو بنحب بلدنا والريس لازم نشارك كلنا فى الانتخابات الرئاسية

اللواء سمير فرج خلال
اللواء سمير فرج خلال الندوة
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طالب اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الشعب المصري، مساء اليوم الخميس، بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ووجه حديثه للحضور، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة بورسعيد بمسرح المركز الثقافي ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان،:"لو بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحب بلدنا لازم ننزل كلنا الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي نقول إن مصر عظيمة".

تطرقت الندوة التي حملت عنوان:"حرب أكتوبر من الانتصار إلى الانكسار" للحديث عن نكسة 67 وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، والدروس المستفادة من تلك الفترة.

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