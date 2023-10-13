وكيل الأزهر يتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية

وجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، وذلك بعد تجديد الثقة به والابقاء عليه في منصب وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانوني.

وقال الضويني: أتوجَّه بخالص شكري وتقديري وعرفاني إلى الرَّئيس عبد الفتَّاح #السيسي على الثِّقة الكبيرة وصدور قراره بالتَّجديد الَّذي يعكس دعم الدَّولة واهتمامها بالمؤسَّسة الدِّينيَّة، وإلى فضيلة الإمام الأكبر #شيخ_الأزهر الشَّريف الَّذي طوَّق عنقي بما أمدَّني به من همَّةٍ عاليةٍ وحكمةٍ عميقةٍ في معالجة مجريات العمل، وحرصه على تحقيق ملامح الوسطيَّة الَّتي تميَّز بها المنهج الأزهريُّ.

وأسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يعينني على أداء الأمانة، والقيام بالواجب؛ خدمةً لأزهرنا وأوطاننا وأمَّتنا.

