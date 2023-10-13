افتتاح معرض «ظل الغائب» للفنان إسلام زاهر.. الأحد

يحتفي جاليري مصر بافتتاح معرض «ظل الغائب» للفنان إسلام زاهر، بعد غد الأحد في تمام السابعة مساء.

وقدمه الناقد الفني المغربي فريد الزاهي قائلا: «يزجُّ بنا إسلام زاهر في هذا المعرض في سرديات يشكلها بتوتر اللطخات ووهْج الألوان وتداخل الخطوط، وبقدر ما تبدو لطخات الفرشات حادة وقاسية وحركية، بقدر ما يتشكل الموضوع وجها أو جسدا بطريقة متراكبة، تستظهر الملامح بالمقدار نفسه الذي تواريها، هكذا تبحث عيننا عن المعنى من غير أن تمسك به تماما لأنه، وهو يتشكل، يحول تفاصيل الحكاية إلى نبرات إنشادية تشد العين وتدخلها في حالة وجد».



يستمر المعرض حتى يوم 1 نوفمبر في «جاليري مصر» (٤ أ ش ابن زنكي من ش حسن صبري الزمالك).