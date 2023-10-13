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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حرب أكتوبر في السينما والروايات بـ«ثقافة الفيوم»

حرب أكتوبر في السينما
حرب أكتوبر في السينما والروايات بـ«ثقافة الفيوم»
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عقد نادي أدب بيت ثقافة إطسا احتفالية ثقافية فنية، بنقابة المعلمين بإطسا، تضمنت أمسية أدبية بعنوان «حرب أكتوبر في السينما والروايات»، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

تحدث الأديب عصام الزهيري، عن حرب أكتوبر وعلاقتها بالفن والسينما، موضحا أن السينما لم تتناول حرب أكتوبر بشكل كامل، وأن حرب أكتوبر لديها الكثير من القصص والبطولات، ما لم يناقشه الروائيون والكتاب بعد.

أعقب ذلك فقرة إلقاء قصائد شعرية وطنية للشاعر مصطفى عبدالباقي، قدم خلالها مجموعة من القصائد التى نالت إعجاب الحضور منها «فاطمة ومنديل، بنتطوع، بدر تاني».

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ثقافة مصر
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