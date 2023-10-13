ختام نوادي المسرح.. عرض «أون إير» دعوة للنظر إلى الحياة بإيجابية

قدمت فرقة المنصورة العرض المسرحي "أون إير" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 «دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أحداث العرض

تدور أحداث العرض حول قصة شاب يقدّم «ستاند أب كوميدي»، على الرغم من أنه يعيش حياةً بائسة، بعد أن خذله الجميع.. فوالده يقسو عليه، ويتعرض للاضطهاد من قبل والدته، وتركته خطيبته وتخلى عنه صديقه، فيتمكن الإكتئاب منه ويقرر الإنتحار.

وخلال لحظة سقوطه بين السماء والأرض، يرى شريط حياته أمامه بشكل صحيح، ويدرك أن كل ما كان يشعر به هو المسئول عنه، فتذكير والدته بتركها أحلامها من أجله ما هو إلا مساندةً له، وما كانت قسوة والده إلا خوفا عليه ليصبح شخصا مسئولا يواجه صعوبات الحياة، وحبيبته تركته لعدم تحمله المسئولية، وصديقه ما تركه إلا ليهدأ.

ويستيقظ في فزع بعد أن يرتطم جسده بالأرض، فيشعر بالإمتنان لأسرته، ويدرك قيمة الحياة، ويقرر أن ينظر إليها بإيجابية لتتغير حياته إلى الأفضل.

"أون إير" تأليف شادي السعيد، تمثيل محمد هلال، كريم محمود، عمر سليم، ميرنا فتحي، نور الدين، نهى الخولي، استعراضات محمد السيسي، تأليف موسيقى ميكاريوس ميشيل، ديكور محمد الإسناوي، إضاءة إسلام أبو عرب، وإخراج حسين العراقي.