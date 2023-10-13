بدء أعمال الفرز.. اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء الدقهلية تنفي مد التصويت

نفى الدكتور عماد سمير عضو لجنة الإنتخابات العامة والمشرف على انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية مد فترة التصويت مؤكدا الالتزام بتطبيق قانون النقابة واللائحة التنفيذية فيما يخص إجراءات العملية الانتخابية ومن ضمنها مواعيد فتح وغلق اللجان والواردة بشروط العملية الانتخابية المعلنة من اللجنة العامة للإنتخابات.

وأضاف أنه جرى فتح باب التصويت للانتخابات في موعده فى التاسعة صباحا وأغلق المقر الانتخابي الساعة الخامسة مساء على من هم بالداخل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم أعقبها بدء عمليات الفرز التى مازالت مستمرة حتى الآن .

كانت الانتخابات قد شهدت اليوم إقبالا كثيفا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في مقر الانتخابات بالنادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى حيث يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة 21 ألفا و500 طبيب والذين لهم حق التصويت ممن سددوا الاشتراك 10 آلاف 443 طبيب .

جرت الانتخابات داخل 6 لجان انتخابية بالاضافة الى لجنة الوافدين من خارج المحافظة وذلك تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.

فيما يتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالدقهلية ١٧ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف بباقى المستويات والنقيب العام.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.

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